الفار في سوق الزل لضبط الأسعار وكشف الفساد

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الرياض - محمد الوسيري - كشف متعهد المزادات بسوق الزل في الرياض، عبدالله الشقير، الشهير بـ شلقم، واقعة استخدام الفار خلال الحراج.

تخريب البيعة

وقال شلقم خلال لقاء له على قناة الرسالة: إنه خلال الحراج يقوم عدد من الأشخاص برفع السعر من أجل تخريب البيعة، وعندما يقول لهم البيعة عندك، لا يردون.

وأكمل: أن المتواجدين في الحراج يقومون بتصوير ما يحدث بالهواتف الخاصة، لذلك قرر الاستعانة بـ الفار كما هو الحال في مباريات كرة القدم.

كشف الفساد

وتابع شلقم: أن الهدف من الرجوع إلى المقاطع المصورة هو كشف من يقوم بزيادة السعر خلال الحراج، من أجل تخريب البيعة.

وأنهى حديثه قائلًا: أن الفار يستخدمونه بشكل مستمر، خلال الحراج لكشف من يقوم بزيادة الأسعار.