إشاعة تجمع مساهمين في المحكمة

تسببت شائعة، روج لها شخص على وسائل التواصل في تجمع عدد كبير من المواطنين أمام محكمة الاستئناف بمدينة أبها، إذ انتشرت رسالة نصية مصحوبة برسالة صوتية، تتحدث عن إعادة أموال المساهمين لدى أحد المستثمرين خلال فترات طويلة سابقة، ودعت الرسالة الصوتية إلى ضرورة مراجعة الأشخاص -الذين لهم مبالغ مالية لدى المستثمر- المحكمة لاسترداد أموالهم.

إكمال بيانات

الرسالة المكذوبة أنجرف خلفها البعض وتجمعوا صباح أمس بمحكمة الاستئناف، ليجدوا الرد بعدم صحة الرسالة ومحتواها وكذب تفاصيلها، وجاء في الرسالة النصية: «بعد السلام اللي له فلوس مع (....) يتجه بكرة إلى مبنى محكمة الاستئناف اللي على طريق المطار لإكمال بياناته لإحالتها للصرف من بيت المال وسلامتكم».. الرسالة تلتها أخرى صوتية قال فيها: «على كل حال أرسلت لكم رسالة.. اللي له فلوس يروح لمحكمة الاستئناف على طريق المطار، محل جريدة «دوت الخليج» سابقًا، حطوها استئناف، والمحكمة التجارية، يروح لها من الجهة الشمالية للمبنى ويدخل عندهم من الباب ويلقى الموظفين، الكشوف عندهم وكل شيء عندهم، بلغوا اللي له فلوس يروح عندهم قبل ما يخلصون، الله يعطي كل ذي حق حقه، ودعتكم الله وفي أمان الله».

إجراء رسمي

«دوت الخليج» من جانبها حضرت لمقر محكمة الاستئناف حيث تتواجد أعداد غفيرة من المساهمين المندفعين خلف الرسالة، والذين ثار غضبهم على من قام بتمريرها، إذ حضر البعض من مناطق ومحافظات بعيدة، بينما رد فريق الاستقبال في محكمة الاستئناف على المواطنين بعدم صحة الرسالة ومحتواها معتبرينها شائعة كاذبة، بينما طالب بعض الحضور بمعاقبة الشخص الذي روج للشائعة، وأكد أحد موظفي الاستقبال أنه تم اتخاذ الإجراء الرسمي بعد تفريغ محتوى نص الرسالة الصوتية وإرسالها إلى جهة الاختصاص.