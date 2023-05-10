شكرا لقرائتكم أمطار محايل تقلع شجرة ومواطن يعيدها مكانها من نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، مواطنًا في مدينة محايل، شاهد مَيلان في الأشجار بسبب الأمطار، فبادر بنفسه وعدلها.

شكر وإشادة

بدورها، علقت بلدية محافظة محايل بمنطقة عسير على الفيديو، وأعربت عن امتنانها وشكرها للمواطن الذي ظهر بمقطع الفيديو وهو يقوم بإعادة شجرة سقطت جراء الأمطار والرياح إلى مكانها.

وقالت بلدية محايل: هذا إن دل فهو يدل على شهامة وحرص متابعات الخليج 365 السعودي الأصيل على المحافظة على مكتسبات الدولة متمسكًا بقيمه وشيمه.

تكريم

ودعت بلدية محايل كل من يتعرف على صاحب المقطع ويستدل عليه بدعوته لمكتب رئيس بلدية محايل؛ وذلك لتكريمه وتقديره على ما قام به من عمل يمثل الشعار الذي أطلقه أمير منطقة عسير “قمم وشيم”؛ كونه مثّل هذا الشعار بالعمل الذي قام به، وحتى يكون مثالًا يُحتذى به.