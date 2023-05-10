شكرا لقرائتكم لقطة جماعية لـ فهد بن منصور مع الوفد الهندي لشباب قمة الـ20 بالدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستضيف جمعية رؤية الريادة، الممثل الرسمي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في المملكة، وفدًا رفيع المستوى لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في جمهورية الهند؛ بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين واستكشاف بيئة ريادة الأعمال في المملكة والهند، فضلًا عن التحضير لقمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين G20 YE، والتي ستعقد في جمهورية الهند في شهر يوليو القادم.

قد يهمّك أيضاً

تعظيم رؤية 2030

وأكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين، على أهمية زيارة الوفد الهندي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين للمملكة، موضحًا أن جمعية رؤية الريادة حريصة لتعظيم رؤية 2030، والانتقال بثقافة ريادة الأعمال إلى مصاف الدول العالمية، ودعم الابتكار والريادة وتشجيع الاستثمار في المشاريع المبتكرة والمستدامة.

وأوضح الأمير فهد بن منصور، أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مكنت الشباب في مجال الابتكار والريادة ونشجع الاستثمار في المشاريع المبتكرة والمستدامة.

وتابع الأمير فهد، قائلًا: إن جمعية رؤية الريادة لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، لتمكين رواد الأعمال وتعزيز نجاح الأعمال من خلال التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص وغير الربحية والاستثمار في المشاريع المبتكرة وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

تشجيع الابتكار

وأعدت جمعية رؤية الريادة برنامجًا مكثفًا ومنوعًا لزيارة الوفد الهندي من خلال تنظيم زيارات لعدد من الوزارات، من ضمنها وزارة الاستثمار التي أعدت من جانبها أيضًا برنامجًا لاستقبال الوفد الهندي، وسيزور الوفد الهندي أيضًا عددًا من الهيئات الاستثمارية والاقتصادية وقطاعات رواد الأعمال.

وكان الوفد الهندي رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين برئاسة فيشال قد وصل إلى الرياض أمس، وقام بزيارة لبوابة الدرعية وبعض المنشآت، ويتضن الوفد الهندي عددًا من رواد الأعمال والمبتكرين ورجال الأعمال ومستثمرين ومن القطاع التجاري، وتسعى جمعية رؤية الريادة لتساهم في تطوير المجتمع المحلي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

دعم الشباب

يذكر أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين (G20 YEA)، تأسس في عام 2010 كأكبر شبكة عالمية لرواد الأعمال الشباب مع المنشآت التي تدعمهم، وتعمل أمانة الاتحاد على توفير الدعم لشبكة عالمية متنامية تضم الآلاف من رواد الأعمال الناشئين في أهم 20 دولة في العالم، والتي تمثل 90% من إجمالي الناتج العالمي، وكذلك 80% من حجم التجارة العالمية ويتكون الاتحاد من منظمات ريادة الأعمال الرائدة عبر دول مجموعة العشرين، ويقوم كبار رواد الأعمال الشباب بتحليل الصعاب واقتراح حلول في شكل توصيات بشأن تحسين السياسات والتغييرات، ليتم رفعها لرؤساء دول مجموعة العشرين، ويجتمع اتحاد رواد الأعمال الشباب في كل عام قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البلد المضيف لتقديم الدعم من خلال توضيح أهمية رواد الأعمال الشباب للدول الأعضاء في مجموعة العشرين على مدار العام.