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مها المنصور: لا يوجد رجل عاقل

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شكرا لقرائتكم مها المنصور: لا يوجد رجل عاقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تسببت المذيعة مها المنصور، في صدمة لمتابعيها برأيها عن الرجال، قائلة: ما في رجل عاقل، كلهم عندهم مراهقة متأخرة إلا من رحم ربي.

رأي المذيعة

وتحدثت المنصور في تصريحات لبرنامج سيدتي، المذاع على روتانا خليجية، عن رأيها في الرجل الوسيم، قائلة: بالنسبة للوسيم، ما هو أولوية أن يكون الرجل وسيمًا، المرأة هي التي من المفترض أن تكون جميلة؛ لأن الجمال خلق للمرأة.

وأردفت المذيعة: أهم شيء يكون عاقل، مثقف ومتفهم، وهادئ ويحب المرأة، ولا يرى في الدنيا غيرها وما يخون ويكون عنده الولاء من الأشياء الأساسية في حياته.

واختتمت: إذا كانت هذه الأشياء موجودة ما يهمني كيف شكله وكيف وزنه وكيف طوله، الصراحة هذه الأشياء مع العشرة والزواج ما تهم، المهم هو الجوهر.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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