شكرا لقرائتكم الدوسري عن فيلم سيرة السديري: رسالة توثيق ووفاء لقامة كبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بالفيلم الوثائقي الذي تناول سيرة الإعلامي الراحل تركي السديري، مشيرًا إلى أنه يمثل رسالة توثيق ووفاء لقامة أمضت أكثر من 4 عقود في خدمة الصحافة والإعلام الوطني.

وقال الدوسري في تغريدة عبر موقع تويتر: تابعت الفيلم الوثائقي الذي يتناول سيرة الراحل تركي السديري، هذا العمل يمثل رسالة توثيق ووفاء لقامة أمضت أكثر من 4 عقود في خدمة الصحافة والإعلام الوطني.

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بصمات خالدة

وأضاف: أستاذي أبو عبدالله مدرسة صحفية عربية مهمة، ترك بصمات خالدة في رسم ملامح صحافتنا، صحفيًّا وإداريًّا ووالدًا للصحفيين.

ملك الصحافة

وعرض مهرجان أفلام السعودية في نسخته التاسعة بمسرح إثراء، الفيلم الوثائقي قصة ملك الصحافة عن حياة الراحل تركي السديري، الذي أطلق عليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقب ملك الصحافة، إذ كان مشوار الراحل مليئًا بالصعاب، ولم تكن رحلته الصحفية سهلة وميسرة.

الفيلم من إخراج حسن سعيد، وإنتاج ثرو لايت وضوء وظل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، والمنتج علي سعيد وحسن سعيد، وكاتب المحاور علي سعيد.