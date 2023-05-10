تمكين المواهب في مسابقة «إثراء» للأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن فتح باب التسجيل لمسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة لهذا العام، ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية «تمويل قطاع الأفلام»، التي نظمها المركز وتناولت مستقبل قطاع صناعة الأفلام ومحتوى العمل السينمائي وتمويله والإعداد له، وتطلعات القطاع وضمانات الحصول على تمويل عبر المنح أو الاستثمار والإقراض والحوافز.

وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في «إثراء» ماجد سمان، أن المركز يعمل على تقديم أنواع الدعم الجزئي والكلي للأفراد والمؤسسات؛ بهدف تطوير وتمكين المواهب والمضي قدما نحو صناعة سينمائية هادفة، ورسم خريطة طريق للمهتمين والموهوبين والمحترفين، مشيرا إلى أن المركز عمل على إنتاج 23 فيلما طويلا وقصيرا.

من جانبها أفادت مديرة تطوير الأعمال في الصندوق الثقافي فاطمة البابطين، أن الصندوق سيطلق مسار الاستثمار تزامنا مع مهرجان كان السينمائي، مشيرة إلى وجود مسار الإقراض لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات تمويلية ولوجيستية تسهم في تمكين المتقدمين.

مركز إثراء:

