جامعة أم القرى تطرح 60 ألف فرصة تدريبية

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ويوفر البرنامج عددا من الدورات التدريبية في المهارات العامة والمهارات المهنية، ويعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفية، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفية، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.
وأوضح عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور محمد الشريف أن البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، حيث يستهدف 10 قطاعات حيوية مرتبطة بسوق العمل.
ويتميز «مهارات» بالمرونة في التدريب من حيث الوقت ومقر التدريب؛ حيث يتاح التدريب في مختلف مدن المملكة؛ بالإضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشريَّة.
ويمكن التسجيل على البرامج التدريبية من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات» ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/icrs/SKILLS .
القطاعات المستهدفة بالتدريب:
- الصناعة والهندسة والطاقة والتعدين.
- السياحة والمطاعم والفندقة والمعارض.
- الإعلام والنشر والتوزيع.
- الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الإدارة والتسويق والمحاسبة.
- الطب والرعاية الصحية.
- النقل والبريد والتخزين.
- المالية والتأمين والتمويل.
- الصحة والسلامة المهنية.
- القطاع غير الربحي.
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