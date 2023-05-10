متوفى دماغيا ينقذ 4 مرضى بأعضائه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق طبي بقسم وحدة الأعضاء في مستشفى الملك خالد بتبوك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في إجراء عملية جراحية استغرقت أكثر من 6 ساعات لنقل أعضاء متوفى دماغيا بسبب نزيف دماغي شديد إثر ارتفاع في ضغط الدم، مما سبب له وفاة دماغية. وأكد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه تم نقل أعضائه بعد موافقة ذويه، والتأكد من الوفاة طبقا للبروتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية لصالح 4 مرضى، بزراعة الكلية اليمنى لمريضة في مستشفى الملك سلمان بتبوك، وكذلك زراعة الكلية اليسرى مع البنكرياس لمريض واحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، إضافة إلى زراعة القلب والرئتين لمريضين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

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