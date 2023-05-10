شكرا لقرائتكم خبر أفلام مهرجان البحر الأحمر تتنافس على «اليسر الذهبي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على 11 قسما مخصصا لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة، جنبا إلى الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التجريبية، وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي ذات الطابع المستقبلي، وأفلام روائية ووثائقية وقصيرة سعودية مختارة، تقدم مبدعي ورواد موجة السينما الجديدة في المملكة للعالم، لتعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية.
وتتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، وتشمل الجوائز الأخرى جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي: «نحن متحمسون للإعلان عن الدعوة لتقديم الأفلام لدورتنا الثالثة، إذ نتطلع إلى الترحيب بصانعي الأفلام المعروفين والناشئين من جميع أنحاء العالم، وعرض أفضل ما في السينما العالمية، خلال برنامجنا السينمائي الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الأقسام.
كانت هذه تفاصيل خبر أفلام مهرجان البحر الأحمر تتنافس على «اليسر الذهبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.