شكرا لقرائتكم خبر أفلام مهرجان البحر الأحمر تتنافس على «اليسر الذهبي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس قبول طلبات المشاركة في دورته الثالثة، من صانعي الأفلام والموزعين من آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي، إضافة إلى صناع الأفلام السعوديين لتقديم عرض لأفلامهم الطويلة والقصيرة حتى 18 أغسطس 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023.

وينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على 11 قسما مخصصا لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة، جنبا إلى الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التجريبية، وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي ذات الطابع المستقبلي، وأفلام روائية ووثائقية وقصيرة سعودية مختارة، تقدم مبدعي ورواد موجة السينما الجديدة في المملكة للعالم، لتعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية.

وتتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، وتشمل الجوائز الأخرى جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي: «نحن متحمسون للإعلان عن الدعوة لتقديم الأفلام لدورتنا الثالثة، إذ نتطلع إلى الترحيب بصانعي الأفلام المعروفين والناشئين من جميع أنحاء العالم، وعرض أفضل ما في السينما العالمية، خلال برنامجنا السينمائي الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الأقسام.