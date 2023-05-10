المملكة تنفذ 14 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة السعودية للفضاء جاهزية رواد الفضاء السعوديين لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من 2023م، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة، والذي استمر لمدة 9 أشهر.

وقالت الهيئة إن رائدي الفضاء السعوديين قد أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعدادا لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

وسينطلق رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف المهمة لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها 3 تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.

وأعلنت الهيئة إن طاقم الرواد قام بمحاكاة 12 يوما في الفضاء، حيث نفذت التجارب محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض، وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان، كما تدربوا على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركة «أكسيوم سبيس»، وشركة «سبيس إكس»، في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.

وبينت الهيئة أن الرواد تلقوا تدريبات في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية، ضمن برنامج (HERA) لمحاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية، ومن منطلق أهداف المهمة في إلهام الطلاب والمهتمين في علوم الفضاء قدم الرواد عرضا توعويا لطلاب برنامج «أكسيوم سبيس» التعليمي، والإجابة عن أهمية الأبحاث وحياة رواد الفضاء ودور العلوم التكاملية مع تحسين جودة الحياة على الأرض.

وبينت الهيئة أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب الرواد في سبتمبر الماضي على المهارات الاستكشافية في مقر شركة «سبيس إكس»، في هوثورن بولاية كاليفورنيا، وأشارت إلى أن الرواد تدربوا أيضا على البرامج والعمليات التشغيلية في المحطة الدولية، بجانب إجراء عدد من البرامج التدريبية في مركز الأبحاث الياباني والأوروبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، كما نفذوا تدريبات دمج الحمولات الفضائية في مارس 2023م، إضافة إلى تدريبات انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، والتدريب على مهارات الاتصال في المدار، والتعرف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء.

وأعرب رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني عن فخرهما بتمثيل السعودية في هذه الرحلة الفضائية، وتحقيق طموح المملكة في مجال الفضاء، مؤكدين حماسهما وجاهزيتهما لتنفيذ هذه المهمة، مشيرين إلى الشعور بالفخر والامتنان لتمثيل المملكة في هذه المهمة الوطنية العظيمة.

برنامج رواد الفضاء

