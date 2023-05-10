التدخين سبب نصف حالات سرطان المثانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما جاء التدخين كسبب رئيس لنصف حالات الإصابة، أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية، أن سرطان المثانة ورم يصيب المثانة، وهو يتضمن نموا عشوائيا غير طبيعي وغير منتظم للخلايا المكونة للمثانة التي تعد عضوا مهما في الجهاز البولي لدى الجنسين، حيث إن المثانة عبارة عن كيس مجوف ومرن يتم تخزين البول فيها ويبدأ الورم عادة بإصابة الخلايا المبطنة لجدارها والتي تسمى الخلايا الانتقالية ثم ينتقل تدريجيا إلى باقي الخلايا المكونة لها، وقد ينتقل للخلايا المجاورة أو الأعضاء الأخرى، بما في ذلك العظام أو الرئتين. وأوضحت أن سبب الإصابة بسرطان المثانة غير معروف، ولكن توجد العديد من الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المثانة ومنها التدخين الذي يعتبر من أكثرها شيوعا، إذ قد يكون تدخين السجائر هو السبب لإصابة نصف حالات سرطان المثانة، إضافة إلى التعرض لبعض العوامل البيئية المحيطة كالعمل في مصانع العطور أو أصباغ الأنيلين والعمل في مواد التنظيف والمواد الكيميائية والأصباغ. طرق الوقاية





الالتزام ببعض الممارسات الصحية.



الإقلاع عن التدخين.



تناول كميات كافية من الخضراوات والفواكه.



الإكثار من شرب السوائل وخصوصا الماء.



اتباع قواعد السلامة أثناء العمل خاصة المواد الكيميائية.



مراجعة طبيب المسالك البولية عند وجود أي أعراض.



أسباب تزيد احتمالية الإصابة



التدخين من أكثر الأسباب شيوعا.



التعرض لبعض العوامل البيئية، مثل:



العمل في مصانع العطور



أصباغ الأنيلين



العمل في مواد التنظيف



العلاج الإشعاعي والعلاجات السابقة باستخدام العقاقير الكيماوية.



التعرض لعدوى الجهاز البولي والتناسلي المتكررة.



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