صندوق استثماري وقفي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرعاية وتمويل المبادرات والبرامج والمشاريع الخدمية، دشن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي بالرياض أمس، الصندوق الاستثماري الوقفي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سعدون السعدون وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن. وأسهمت الهيئة العامة للأوقاف في الصندوق بمبلغ 100 مليون ريال تنفيذا لشروط الواقفين. ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الدور التنموي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل للجهات غير الربحية، وجلب واقفين جدد للتأسيس أو الاشتراك في الصناديق الاستثمارية الوقفية، ما يسهم في تطوير بيئة العمل الوقفي ككل. أهداف الصندوق:





تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن.



تعزيز الدور التنموي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن.



رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



تنويع مصادر الدخل للجهات غير الربحية.



جلب واقفين جدد للتأسيس أو الاشتراك في الصناديق الاستثمارية الوقفية.



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