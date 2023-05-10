برنامج لتطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا على تطبيق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للسلامة برنامج ملصقات السلامة والصحة المهنية لإرشادات الوعي والسلامة. وأوضح مدير السلامة للمرافق الخارجية المهندس بسام الشريف أن الهدف من البرنامج هو تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة بأفضل السبل والخدمات، وكذلك التحذير من المخاطر ولفت الانتباه لتعليمات السلامة، ونشر التوعية وثقافة السلامة لدى الفرد. أهداف البرنامج:





تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين.



الحفاظ على السلامة العامة للعاملين والزوار.



تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة بأفضل السبل والخدمات.



التحذير من المخاطر ولفت الانتباه لتعليمات السلامة.



نشر التوعية وثقافة السلامة لدى الفرد.



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