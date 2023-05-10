شكرا لقرائتكم خبر صرف 76 مليون ريال نفقة لـ15 ألف أسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 76 مليون ريال كنفقات إلى 15 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري 2876 مستفيدا.

وأفادت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي 108 مدن ومحافظات بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع الكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الالكتروني شكلا ومضمونا ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الالكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب الكترونيا.

صندوق النفقة:

