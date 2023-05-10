خطة خليجية مشتركة للطوارئ أثناء الأزمات والكوارث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مسؤولو الشؤون الهندسية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون بشأن الموافقة على التصور الخاص بإعداد خطة مشتركة للطوارئ أثناء الأزمات والكوارث بدول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة إدارة الإعلام، أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام الهندسة بوزارة الإعلام بسلطنة عمان -دولة الرئاسة- المهندس سعيد الشريقي.

وتم استعراض تقرير متابعة توصيات الاجتماع السابق لمسؤولي الشؤون الهندسية بدول المجلس، ومناقشة المقترحات المقدمة من دول المجلس وما احتوته من مواضيع هامة تعزز العمل الهندسي بين دول المجلس، كما تم الاتفاق على إقامة ورش هندسية إعلامية في دول المجلس لمواكبة التطورات السريعة في المجال التقني والهندسي وخاصة في ظل وجود مشاريع استراتيجية كبرى تختص بالبث والإرسال الإذاعي والتلفزيوني في دول المجلس، وذلك للوصول إلى أفضل التجارب والارتقاء بجودة المعروض لتتوافق مع أحدث التقنيات العالمية في المجال الإعلامي، لاسيما وأن بعض هذه المشاريع تصنف كمشاريع استراتيجية تحدث إضافة للمنشأة الإعلامية ولها العديد من الجوانب الإيجابية، وتمر خلال مراحل تنفيذها بالعديد من التحديات والصعوبات، كما تم الاطلاع على برنامج تبادل الزيارات بين المهندسين للعام الحالي 2023م.