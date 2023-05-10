موسم ثاني للنحالين بمحمية الإمام تركي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، انطلاق الموسم الثاني للنحالين داخل نطاقها، ودعت الراغبين في المشاركة إلى حضور اللقاء الافتراضي الذي ستقيمه الهيئة يوم الأحد المقبل للإجابة على الأسئلة والاستفسارات من قبل النحالين.

يذكر أن الموسم الأول للنحالين داخل نطاق المحمية «العام الماضي» وُزّع على منطقتين،هما: منطقة الحجرة التي أحتضنت نحو 1000 خلية و20 منحلة، ومنطقة التيسية التي احتضنت 51 خلية و30 منحلة، حيث أنتجت أجود أنواع العسل من مصدر زهري موّحد، من ثمرة أزهار أشجار الطلح والأشجار المتنوعة الأخرى المنتشرة على نطاق واسع في الشعاب والأودية في منطقة الحجرة والتيسية ضمن نطاق المحمية.

كما خصصت الهيئة الموسم الماضي مساحة 3 كيلو مترات مربعة، لكل مربي نحـل، تعبيرًا عن رغبتها في دعم ومساعدة المجتمـع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل؛ وشددت على عدم استخدام أي مواد كيماوية لعلاج النحل، بالإضافة إلى عدم زراعة أي نوع من النبات غير النباتات البرية الموجودة في المحمية.