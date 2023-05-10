مراجعة داخلية بمجلس الصحة الخليجي

وتناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسة هي: تخطيط وتنفيذ وتبليغ مهام المراجعة الداخلية وفقًا للمعايير المهنية للتدقيق الداخلي، مع تعزيز هذه المحاور بتطبيقات عملية وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.
وأكد رئيس وحدة المراجعة الداخلية في المجلس أهمية ودور مهنة المراجعة الداخلية في إضافة قيمة للجهات الخاضعة للمراجعة عن طريق تقييم منظومة الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية، وعملية تقييم المخاطر، ورفع التوصيات ذات العلاقة لأصحاب المصلحة، والإسهام في تحقيق أهداف هذه الجهات.
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