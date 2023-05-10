مراجعة داخلية بمجلس الصحة الخليجي

نظّم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، ممثلاً في وحدة المراجعة الداخلية، «ملتقى المراجعة الداخلية السنوي الأول» بالتزامن مع شهر مايو، شهر التوعية بمهنة المراجعة الداخلية، على مدى ثلاثة أيام، بحضور رئيس وحدة المراجعة الداخلية في مجلس الصحة الخليجي، محمود بن عبدالجبار مكي، والعديد من منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بوزارة الصحة السعودية

وتناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسة هي: تخطيط وتنفيذ وتبليغ مهام المراجعة الداخلية وفقًا للمعايير المهنية للتدقيق الداخلي، مع تعزيز هذه المحاور بتطبيقات عملية وفقًا لأفضل الممارسات المهنية.

وأكد رئيس وحدة المراجعة الداخلية في المجلس أهمية ودور مهنة المراجعة الداخلية في إضافة قيمة للجهات الخاضعة للمراجعة عن طريق تقييم منظومة الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية، وعملية تقييم المخاطر، ورفع التوصيات ذات العلاقة لأصحاب المصلحة، والإسهام في تحقيق أهداف هذه الجهات.