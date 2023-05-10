الغذاء والدواء تبحث القضايا الغذائية بمنتدى أيرلندا

ورأس الجضعي إحدى جلسات المنتدى الرئيسية التي كانت بعنوان (اتصالات الأزمات ودور الأنظمة العابرة للحدود)، إذ تم استعراض أفضل الممارسات في التواصل في أثناء الأزمات من منظور الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، ونظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، إضافةً إلى نظام التواصل بشأن المخاطر والأزمات لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المنتدى عبر جلساته العديد من الموضوعات ذات العلاقة، شملت أنظمة تحديد المخاطر والتهديدات الناشئة، والدروس المستفادة من الأزمات السابقة والتخطيط، واتصالات الأزمات والمخاطر.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى مشاركة التوجهات الإستراتيجية ومناقشة القضايا الغذائية ذات التداعيات العالمية، إضافةً إلى تحديد المجالات المحتملة للتعاون والتكامل لضمان سلامة الغذاء.
كما يبيِّن هذا المنتدى -الذي يعدُّ الأول من نوعه على مستوى العالم- إنجازات المملكة العربية السعودية التي تبرز فيها، ودورها الريادي، إذ تبَّنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء هذا المنتدى بالتعاون مع وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية (FSANZ)، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية (FSAI).
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