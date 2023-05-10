ملتقى لمديري المعاهد الصناعية والعمارة

دشّن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، ملتقى مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في المملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وسيستمر يومين، بإشراف الإدارة العامة لشؤون المدربين بالمؤسسة.

وأكد «الفهيد» حرص المؤسسة على إقامة هذا الملتقى، ليكون منصة تدريبية تفاعلية وتأهيلية وتوعوية وتثقيفية، ولتغيير وتطوير أعمال المؤسسة، مشيرًا إلى أن الملتقى سيتضمن جلسات متخصصة من أجل تطوير المعاهد، التي بلغت 52 معهدًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتحقيق المستهدفات المطلوبة في ظل «رؤية المملكة 2030»، وستصدر عن الملتقى توصيات محددة، لتطوير أعمال المعاهد.

من جهته، أوضح نائب المحافظ للتدريب، الدكتور عادل الزنيدي، أن الملتقى يستهدف تسليط الضوء على جميع الممارسات والأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية، والخدمات المساندة للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، بمشاركة 68 مديرًا ومتخصصًا يمثّلون مديري المعاهد ومديري العموم في الإدارات العامة بالمؤسسة، وستقدم خلال الملتقى سبع جلسات وخمس ورش عمل.

بينما لفت المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، المهندس بدر العبدالواحد، إلى أن الملتقى يتضمن عددًا من الورش والجلسات التي تشهد طرح مجموعة من التطلعات والتوجهات المستقبلية للتدريب بالمعاهد، واستعراض أبرز التجارب الناجحة لبعض المعاهد المحلية والتقنية في بعض دول العالم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمعاهد، لتحقيق متطلبات كفاءة الإنفاق.

وسيختتم الملتقى بعرض النتائج، والخروج بالتوصيات، وسيتضمن برنامجه جولة سياحية في أهم المعالم السياحية والتاريخية بالمنطقة الشرقية.