الإدمان دمار للأوطان في لقاء بالحدود الشمالية

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، لقاءً حواريًا بعنوان «الإدمان.. دمار للأوطان» قدمه عدد من المختصين، وذلك بالغرفة التجارية بعرعر.

وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها الأثر النفسي للإدمان، وطرق الوقاية من الإدمان والآثار الصحية والنفسية على الفرد والمجتمع، والانعكاسات الأمنية للإدمان على الأسرة والمجتمع.

وتحدث المحاضرون عن خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، مؤكدين أهمية الحوار الأسري في الحد من الانزلاق في آفة المخدرات، وتعد المخدرات من أكثر الطرق المستخدمة لتدمير الإنسان وتدمير مستقبله وأسرته ومجتمعه، ولما لها من آثار سلبية على صحة الجسم والصحة النفسية، وأن تعاطي المخدرات يرتبط بالعديد من المشكلات الأسرية، منها التشرد الأسري وارتفاع نسب الطلاق، كما أن لها تأثيرًا في الأداء الاجتماعي للأفراد، وعبئًا على المجتمع، ونحوها.