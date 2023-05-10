بدء اختبارات نافس

وستطبق هذه الاختبارات، التي تعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس «نافس»، على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في كافة مناطق المملكة، وسيتم تطبيقها داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.
وتأتي هذه الاختبارات التي تعقد للمرة الثانية بالمملكة، انطلاقًا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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