وتضمن الصلح إنهاء العلاقة العمّالية مع احدى الشركات وصرف حقوقهم المالية المستحقة، بعد التوصل إلى حل مرضٍ من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.
وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبدل الاجازات، وكذلك المنازعات على كل مايتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.
كانت هذه تفاصيل خبر التسوية الودية بالرياض تنهي دعوى جماعية لـ 254 عاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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