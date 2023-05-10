التسوية الودية بالرياض تنهي دعوى جماعية لـ 254 عاملا

تمكن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الفترة الماضية من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 254 عاملا من جنسيات مختلفة.

وتضمن الصلح إنهاء العلاقة العمّالية مع احدى الشركات وصرف حقوقهم المالية المستحقة، بعد التوصل إلى حل مرضٍ من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبدل الاجازات، وكذلك المنازعات على كل مايتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.