محاضرة عن جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمزاحمية عبدالكريم بن مازن العتيبي أن المحاضرة تهدف إلى إيضاح جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة، وتفضل بإلقائها بقاعة كلية السياحة التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد العساكر، المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية وبالرئاسة العامة للافتاء، وعضو اللجنة الفكرية بجامعة الإمام.
وذكر العتيبي أن العساكر تحدث عن مفهوم الأفكار الضالة، ودور المملكة في محاربة الفكر الضال، وأسباب وجود الفكر الضال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع هذه الأفكار الدخيلة، وإجراءات المملكة في محاربتها سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويديم علينا الأمن والأمان.
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