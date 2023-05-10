شكرا لقرائتكم خبر ضبط مواطن يعرض30 كائنا فطريا دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 30 من الكائنات الفطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة عسير، مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية لجهة الاختصاص، مؤكدا أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

الكائنات الفطرية التي بحوزة المخالف:

