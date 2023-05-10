شكرا لقرائتكم خبر إزالة مزارع تروى بمياه الصرف في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة 8 مزارع على مساحة 90 ألف م2 في حي أبو جعالة، بعد التأكد من ري مزروعاتها وشتلاتها بمياه الصرف الصحي، عقب تسجيل الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، خلال جولاتها الرقابية عددا من المخالفات والتعديات في الحي.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الرقابية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية، رصدت مزارع يستخدم أصحابها مياه الصرف الصحي في عملية ريّها.

وأشار إلى أن الأمانة أعادت بناء معبر فوق القناة المائية كان قد تعرض للتكسير مسبقا من أصحاب المزارع المخالفة، إضافة إلى إعادة بناء المعبر، بردم ودك الأجزاء المتكسرة منه، عن طريق استخدام 240 مترا مكعبا من مواد الدك النظيف، إلى جانب أعمال ردم وتسوية بلغ حجمها 1510 أمتار مكعبة، ورفع 896 طنا من الدمار، وتنظيف 33.800 متر مربع من مجاري المياه، وفتح طريق بمحاذاة مجاري المياه بعد تنفيذ عمليات ردم وإزالة لهذا الغرض على مساحة 15.750 مترا مربعا.

المزارع المخالفة

