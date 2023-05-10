إزالة مزارع تروى بمياه الصرف في جدة

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وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الرقابية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية، رصدت مزارع يستخدم أصحابها مياه الصرف الصحي في عملية ريّها.
وأشار إلى أن الأمانة أعادت بناء معبر فوق القناة المائية كان قد تعرض للتكسير مسبقا من أصحاب المزارع المخالفة، إضافة إلى إعادة بناء المعبر، بردم ودك الأجزاء المتكسرة منه، عن طريق استخدام 240 مترا مكعبا من مواد الدك النظيف، إلى جانب أعمال ردم وتسوية بلغ حجمها 1510 أمتار مكعبة، ورفع 896 طنا من الدمار، وتنظيف 33.800 متر مربع من مجاري المياه، وفتح طريق بمحاذاة مجاري المياه بعد تنفيذ عمليات ردم وإزالة لهذا الغرض على مساحة 15.750 مترا مربعا.
المزارع المخالفة
- 8 مزارع
- 90 ألف م2
- حواجز للمياه «عقوم» ترابية مخالفة
- تعديات على قناة المياه المعالجة بأبوجعالة
- استغلال 10 أشياب لسحب المياه
- غرفة لعمالة مخالفة بمساحة 260 م2
- 10 هياكل لأنابيب المياه
- تمت إزالتها بالكامل
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