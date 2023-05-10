الدخول مجانا لمهرجان محمية الملك سلمان اليوم

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وأوضحت الهيئة أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مضيفة أن المهرجان سيضم عددا من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي.
وأكدت حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجاناً طيلة أيام المهرجان.
يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد على 130 ألف كلم2؛ حيث تمتد بين أربع مناطق إدارية، وهي: الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية.
محمية الملك سلمان:
- أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط.
- مساحتها تزيد على 130 ألف كلم2
- تمتد بين أربع مناطق إدارية، هي:
- الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية.
أهم الفعاليات:
- أنشطة الحرف والصناعات اليدوية.
- فعاليات السوق الشعبي.
- فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية.
- عدد من المطاعم والمقاهي.
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