القبض على مقيمين لمشاجرتهما في مكان عام في مكة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية ومقيم من الجنسية نفسها ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران في مكان عام (مواقف مركبات).

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأضافت أنه جار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.