شكرا لقرائتكم فتى يبدع في رقصة الرفيحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مجموعة من المواطنين وهم يؤدون رقصة “الرفيحي” والتي تعد من الفنون الشعبية التي تشتهر بها عدد من مناطق المملكة.

رقص مبدع

ورصد الفيديو، اصطفاف مجموعة من الشباب بينهم أطفال في صفين داخل مجلس كبير لتأدية رقصة “الرفيحي”.

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وظهر فتى يرتدي الشماغ والعقال، ويؤدي الرقصة باحترافية، بعد أن خرج من الصف ورقص أمام الرجال الذين أخذوا يصفقون له.

وحظي الفيديو على إعجاب رواد موقع “تويتر”، الذي تداولوه بكثرة، مبتهجين برقصة الفتى خاصة أنها تعد من العادات المتوارثة في عدد من المناطق خاصة منطقة تبوك.