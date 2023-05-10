شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق على انخفاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 12.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11293.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 222 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، و نقي، والجزيرة ريت، والتصنيع، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وكهرباء السعودية، وتهامة، و أميانتيت، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 8.14%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وأمريكانا، ودار الأركان، والخليجية العامة، وتهامة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات زين السعودية، و اس تي سي، والأهلي ، ولوبريفت، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 96.35 نقطة ليقفل عند مستوى21151.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 472 الف سهم.