شكرا لقرائتكم ضبط مخالفين لتشاجرهما في مواقف مركبات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية ومقيم آخر من الجنسية نفسها ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران في مكان عام (مواقف مركبات)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحسب بيان الأمن العام، القبض جارِ على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.