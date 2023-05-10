شكرا لقرائتكم الاتصالات السعودية: توزيع أرباح بواقع 0.4 ريال للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.4 % لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 3.03 مليار كان قد سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2022.

زيادة الإيرادات

وقالت الشركة في بيان صادر عنها إن الإيرادات في الربع الأول قد ارتفعت إلى 18.2 مليار ريال، بنمو نسبته 7.5 %، مقابل نحو 16.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2022.

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وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربح الشركة في الثلاثة شهور الأولى من 2023 بنحو 12.8 %، بالمقارنة مع 2.7 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات 6.7 % خلال نفس الفترة.

وأكدت في بيان لها أنه سيتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من 2023 بواقع 0.4 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف ساهما في زيادة الربح الصافي خلال الربع الأول.

سبب ارتفاع الصافي

وأشارت إلى أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2023 يعود إلى عدد من الأسباب وهي ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.26 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.05 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 204 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي المصاريف الأخرى بمبلغ 186 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 250 مليون ريال.