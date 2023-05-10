شكرا لقرائتكم وفد سعودي يفتتح عدة مشاريع تنموية في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أفادت قناة “الإخبارية”، بأنه تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية لمشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، لافتة إلى أن الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وضع حجر أساس المرحلة الثالثة لمشروع المطار.

مشاريع ممولة سعوديًا

كما افتتح العليمي مستشفى عدن العام ومركز القلب الممول سعوديًا، والذي سيخدم نصف مليون مستفيد سنويًا.

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وأشارت إلى أن وفدًا سعوديًا افتتح في عدن مشاريع ضمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 قطاعات حيوية ضمن 229 مشروع ومبادرة تنموية سعودية.

استقبال سفير المملكة

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي استقبل أمس الثلاثاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.

ونقل السفير آل جابر له وأعضاء المجلس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. حضر الاجتماع مع الجانبين، عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي.