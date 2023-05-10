ضبط 8 ملايين قرص من الإمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (8,280,078) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (5) أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



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