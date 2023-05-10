أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بعدد من مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة. كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالأتربة المثارة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر الى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي .