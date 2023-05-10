المملكة تحرك جسرها الإغاثي للسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المملكة طلائع جسرها الجوي الإغاثي للسودان، إذ سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس الطائرة الإغاثية الأولى متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي بالسودان، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا. وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن الطائرة الإغاثية الأولى تحمل سلالا غذائية ومواد إيوائية بوزن 10 أطنان. لقراءة المزيد

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