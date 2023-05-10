شكرا لقرائتكم خبر 56 % من متعاطي المخدرات تحت سن الـ19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من استهداف الشباب بالمخدرات، مؤكدا على أهمية الأسرة ودورها الرئيس في التصدي لهذه الآفة، خلال تنظيمه إثنينية الحوار تحت عنوان «وطن بلا مخدرات» بالرياض. وتطرق الحوار لخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف فئة الشباب الصغار. وبحسب الأبحاث فإن 56% من المتعاطين أعمارهم دون الـ19 سنة، و4% تعاطوا المخدرات قبل سن الـ13، فيما تقل فرص الوقوع في تعاطي المخدرات ممن تجاوز سن الـ 22 ، وهذا مرتبط بالنمو والقدرة على صناعة القرارات. لقراءة المزيد

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