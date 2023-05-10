«تقديم البلاغات» أسلوب جديد في النصب والاحتيال

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وأكدت الوزارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم الموحد 1900، وأنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.
وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية.
وأشارت إلى أنها لا تشترط إطلاقا عند تقديم بلاغ تجاري تحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية، محذرة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث.
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