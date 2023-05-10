شكرا لقرائتكم خبر 13 شهيدا في مجزرة غزة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضحت مجزرة غزة الجديدة التي خلفت 13 شهيدا، بينهم 8 أطفال ونساء، همجية الاحتلال، وازدواجية العالم في التعامل مع الكيان الإسرائيلي، إذ لم تدن الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أوروبا القتل المتعمد للأطفال والنساء.

وأصيب 20 على الأقل بجروح وإصابات حرجة وخطرة فجر أمس، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن من بين حصيلة الشهداء 3 قادة عسكريين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجاتهم وأبناءهم، جراء قصف الاحتلال

الإسرائيلي.

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