13 شهيدا في مجزرة غزة الجديدة

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وأصيب 20 على الأقل بجروح وإصابات حرجة وخطرة فجر أمس، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن من بين حصيلة الشهداء 3 قادة عسكريين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجاتهم وأبناءهم، جراء قصف الاحتلال
الإسرائيلي.
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