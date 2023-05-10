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نمو التجارة الالكترونية في المملكة بنسبة 32%

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- بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة خلال الربع الأول من 2023 نموا في التجارة الالكترونية بنسبة سنوية تتجاوز 32%، فيما بلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 3499 سجلا، وفقا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.

وتعد المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموا في التجارة الالكترونية، بنسبة بلغت 17% خلال الربع الأول من 2023.

وتسعى منظومة التجارة الالكترونية إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الالكترونية، خلال الجهات التي تعرض خدماتها، من حيث التمكين والدفع الالكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية، والأسواق الالكترونية والحلول اللوجستية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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