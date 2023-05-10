شكرا لقرائتكم خبر نمو التجارة الالكترونية في المملكة بنسبة 32% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة خلال الربع الأول من 2023 نموا في التجارة الالكترونية بنسبة سنوية تتجاوز 32%، فيما بلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 3499 سجلا، وفقا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.

وتعد المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموا في التجارة الالكترونية، بنسبة بلغت 17% خلال الربع الأول من 2023.

وتسعى منظومة التجارة الالكترونية إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الالكترونية، خلال الجهات التي تعرض خدماتها، من حيث التمكين والدفع الالكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية، والأسواق الالكترونية والحلول اللوجستية.