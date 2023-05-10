مشاريع الرؤية تفجر قدرات المنظمات غير الربحية

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وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة الملك خالد إلى ارتفاع عدد تلك المنظمات إلى 36,151، بنسبة زيادة 424% مقارنة بـ2019، مدعومة بانطلاق برامج ومشاريع الرؤية وآلياتها التنفيذية.
وسجل عدد المنظمات غـر الربحية في المملكة 2598 منظمة في 2017م، فيما وصلت نسبة النمو إلى 166%، ليصل إلى 6905 منظمات
في 2019.
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