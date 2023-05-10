شكرا لقرائتكم خبر مشروع استثماري لإدارة رفع السيارات التالفة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه شركة البلد الأمين، الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، لطرح مشروع إدارة وتشغيل واستثمار تجميع ورفع السيارات والهياكل الخربة أو التالفة داخل مكة المكرمة والجموم، خلال مشاركة الشركات والمؤسسات ذات الخبرات المتميزة في الإدارة والتشغيل والاستثمار في هذا المجال، بهدف معالجة التشوه البصري الذي تسببه هذه السيارات التالفة في الشوارع العامة والميادين. وتتضمن محاور نطاق العمل إنشاء وتشغيل وصيانة رفع السيارات التالفة والاستفادة منها، خلال توفير الآليات والمعدات والقوى البشرية لتسيير الأعمال ومتابعة البلاغات الخاصة بالمشروع، وتخصيص أرض من قبل أمانة العاصمة المقدسة للمشروع.

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع استثماري لإدارة رفع السيارات التالفة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.