اختراعات سعودية تحصد 41 ميدالية بمعرض جنيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز 41 ميدالية وجائزة خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي الـ48 السنوي للاختراعات الذي اختتم أخيرا بمشاركة 825 عارضا من 44 دولة حول العالم، شاركوا بنحو 1000 اختراع. وأشادت رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء النعيم بما حققه طلاب وطالبات الجامعة من إنجاز وابتكار يسهم في خدمة المجتمع والارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول المميزة إقليميا وعالميا في مجال الإبداع والابتكار. وجرى تكريم طلاب وطالبات الجامعة بجوائز خاصة من الاتحاد الدولي لرابطة المخترعين نظير تميزهم عن اختراع «كاشف أمراض الدم بالليزر»، وعن اختراع «جل مستخلص من سعف النخيل لتوفير مياه الري»، وعن اختراع «منصة التشخيص الآلي» . يذكر أن معرض جنيف يعد الأول في مجال الابتكارات والاختراعات، ويتم ضمن فعالياته التصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمخترعين IFIA.

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