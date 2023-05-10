شكرا لقرائتكم خبر رصد إسهامات الإعلام السعودي في قضايا المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فهد العسكر أن اللجنة شرعت منذ وقت مبكر باقتراح المرشحين لتقديم أوراق العمل، والمشاركين في الجلسات الحوارية والخاصة للمؤتمر، لافتا إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 70 متحدثا من القيادات الإعلامية السعودية الأكاديمية والمهنية، والنخب الثقافية والفكرية، يثرون بمداخلاتهم 16 جلسة حوارية و4 ورشِ عمل.
وحول فعاليات المؤتمر، بين الدكتور العسكر أنها تتنوع بين جلسات المداخلات التي تتناول الأبعاد الأكاديمية ذات العلاقة بالإعلام الوطني، والجلسات الحوارية التي تتناول جانبا من القضايا المهنية ذات العلاقة بالإعلام الوطني، بمشاركة عدد من الإعلاميين المهنيين والأكاديميين، إلى جانب الجلسات الخاصة التي تتحدث فيها نخب من القيادات الوطنية حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الإعلامي السعودي على المستوى الوطني والدولي.
مناقشات المؤتمر
إسهامات الإعلام الوطني في قضايا المجتمع
مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة
بيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب
المشاركون
70 متحدثا
من القيادات الإعلامية الأكاديمية والمهنية والنخب الثقافية
يثرون بمداخلاتهم 16 جلسة حوارية و4 ورش عمل
كانت هذه تفاصيل خبر رصد إسهامات الإعلام السعودي في قضايا المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.