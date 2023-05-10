شكرا لقرائتكم خبر تنظيم 40 مبادرة تطوعية في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، ممثلا في إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية، 40 مبادرة تطوعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، شارك في تنفيذها 1581متطوعا ومتطوعة.

وتضمنت المبادرات كثيرا من الخدمات المجتمعية، منها خدمة إفطار الصائمين، وخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي الشريف خلال رمضان، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل في المدارس للتوعية بمخاطر الهدر الغذائي على البيئة، والتعاون مع جمعية حفظ النعمة بالمنطقة، إذ تجاوز عدد الساعات التطوعية للمبادرات 8881 ساعة.

وتنفذ إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة كثيرا من المبادرات المستقبلية خلال موسم الحج، وموسم التمور بالمنطقة، إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في المجال ذاته.