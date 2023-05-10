شكرا لقرائتكم خبر 150 برنامجا لتطوير مهارات موظفي 10 قطاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز المهارات المعرفية والمهنية، طرحت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» برنامج «مهارات» الذي يتضمن 150 برنامجا تدريبيا موجها للموظفين في القطاع الخاص وغير الربحي.

ويوفر البرنامج عددا من الدورات التدريبية في المهارات العامة والمهنية، ويعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفية، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفية، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.

وأوضح عميد المعهد الدكتور محمد الشريف أن البرنامج يستهدف 10 قطاعات حيوية مرتبطة بسوق العمل، كما يتميز بالمرونة في التدريب من حيث الوقت ومقر التدريب؛ حيث يتاح التدريب في مختلف مدن المملكة ؛ إضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقدم باقة من الدورات المتنوعة الملبية لسوق العمل ويقدمها نخبة من المدربين المتخصصين.

القطاعات المستهدفة

