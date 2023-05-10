اعتماد مؤسسي لـ30 منشأة تدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت 30 منشأة تدريبية تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الاعتماد المؤسسي خلال 2022، وتقدمت في قياس التحول الرقمي الحكومي إلى 83.49% ضمن فئة الإبداع والتكامل. وحصدت المؤسسة وفق تقريرها السنوي 2022 على جائزة أفضل مشروع تقني (منصة منار) من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة PMI- KSA، فيما حصلت على المستوى الرابع في نضج مكتب البيانات بنسبة 85% حسب تقييم مكتب إدارة البيانات الوطنية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - يعد المستوى الخامس هو المستوى الأعلى - إضافة إلى تطوير الأطر التدريبية وتحديث الخطط، وعكسها على الأنظمة التقنية والتحول إلى لنظام الفصول الثلاثة.

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