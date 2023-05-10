ترقية وتعيين 12 قاضيا بديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية قاضيين وتعيين 10 قضاة بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاض إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وآخر إلى درجة (قاضي ب)، إضافة إلى 10 قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري.