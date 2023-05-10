مشاريع لتمليك المساكن التنموية لأبناء الشهداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إقامة مشاريع لتمليك المساكن التنموية للمستفيدين، وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ممثلا بالأمين العام طلال المعمر، في مقر الصندوق أمس مذكرة تعاون مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، يمثلها المدير التنفيذي الحسن المشيخي، في مجال بناء وتمليك المساكن التنموية المستدامة. وتهدف المذكرة إلى بناء الحلول السكنية التنموية وتمليكها لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في جميع مناطق المملكة، خلال ترشيح المستفيدين المستحقين للمساكن، والبحث عن أراض صالحة للبناء بغرض إقامة مشاريع الإسكان التنموي. وتأتي المذكرة ضمن أعمال صندوق الشهداء والأسرى والمصابين والمفقودين في ظل ما يحظى به من رعاية مستمرة من القيادة، والاهتمام بهذه الفئة الغالية التي قدمت تضحياتها في سبيل خدمة الدين والوطن. أهداف المذكرة





بناء الحلول السكنية التنموية وتمليكها لمستفيدي الصندوق



ترشيح المستفيدين المستحقين للمساكن



البحث عن أراض صالحة للبناء بغرض إقامة مشاريع الإسكان التنموي



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