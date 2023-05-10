شكرا لقرائتكم خبر تحسين المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى بالمستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة المركزية للسلامة تقرير برنامج أمان الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، والخاص باستكمال المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (ESR)، 2022، وعرض التحديات ومشاركة قصص وتجارب المستشفيات في استكمال متطلبات السلامة الأساسية، وذلك خلال اجتماعها أمس بحضور نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، وأعضاء اللجنة ومديري الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذين للتجمعات.

واستعرض الاجتماع فرص التحسين للمحافظة على المكتسبات التي تحققت واستدامة جودة وسلامة الخدمات.

يشار إلى أن برنامج أمان يقيم المستشفيات من خلال معايير السلامة الأساسية (ESR)، وهي عبارة عن قائمة من 20 معيارا من المعايير الوطنية للمستشفيات للتحقق من كفاءة وامتيازات الطاقم الطبي، والممارسات الإكلينيكية، بالإضافة إلى سلامة المرافق والتجهيزات.

وتعد هذه المعايير اشتراطات أساسية يجب الالتزام بها بشكل كامل لضمان توفير الخدمات والرعاية الجيدة الآمنة وضمان سلامة المرضى من الأحداث المتعلقة بالرعاية الصحية.

وفي نهاية الاجتماع كرم نائب وزير الصحة المستشفيات العشرة المتميزة في تقرير برنامج أمان الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».

المستشفيات المتميزة:

