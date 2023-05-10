تحسين المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى بالمستشفيات

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واستعرض الاجتماع فرص التحسين للمحافظة على المكتسبات التي تحققت واستدامة جودة وسلامة الخدمات.
يشار إلى أن برنامج أمان يقيم المستشفيات من خلال معايير السلامة الأساسية (ESR)، وهي عبارة عن قائمة من 20 معيارا من المعايير الوطنية للمستشفيات للتحقق من كفاءة وامتيازات الطاقم الطبي، والممارسات الإكلينيكية، بالإضافة إلى سلامة المرافق والتجهيزات.
وتعد هذه المعايير اشتراطات أساسية يجب الالتزام بها بشكل كامل لضمان توفير الخدمات والرعاية الجيدة الآمنة وضمان سلامة المرضى من الأحداث المتعلقة بالرعاية الصحية.
وفي نهاية الاجتماع كرم نائب وزير الصحة المستشفيات العشرة المتميزة في تقرير برنامج أمان الصادر من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».
المستشفيات المتميزة:
- نجران العام
- مدينة الملك سعود الطبية بالرياض
- بيش العام
- خميس مشيط للولادة والأطفال
- الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم
- مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة
- الصحة النفسية بالقصيم
- النقاهة بالحدود الشمالية
- مستشفى حقل التابع بتبوك
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